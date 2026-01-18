Вполне ожидаемо больше всего внимания читателей онлайн-энциклопедии привлекли Лионель Месси и Криштиану Роналду. Теперь у фанов одного из футболистов есть возможность доказать, что их кумир популярнее, пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

Где Месси и Роналду в списке самых частых запросов Википедии?

Криштиану Роналду оказался на шестой строчке рейтинга: с начала подсчета просмотров в 2008 году статью о нем читали 209 миллионов 262 тысяч раз.

А вот Лионель Месси лишь 11-ый: детали его биографии заинтересовали пользователей чуть более 169 миллионов раз.

Справедливости ради отметим, что Роналду провел на самом высоком уровне на несколько лет больше аргентинца – Криштиану уже в сезоне 2002/03 был основным в Спортинге, а Месси стабильно закрепился в основе Барселоны с 2006 года.

Кто лучший – Роналду или Месси?