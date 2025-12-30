Однако уже в ближайшее время Роналду может покинуть Саудовскую Аравию. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на football365, Криштиану желает сменить клуб уже зимой.

По теме Роналду уже не топ: названы 100 лучших футболистов современности

Переедет ли Роналду в США?

40-летний футболист ставит целью переезд в США и желает поиграть в чемпионате МЛС. Более того, представители Криштиану уже предложили услуги футболиста клубу Интер Майами.

Одним из владельцев "чаплов" является звездный экс-игрок Реала Дэвид Бекхэм, а сейчас в клубе выступает извечный соперник португальца Лионель Месси. В конце концов именно это и является одним из мотивов для Роналду переехать за океан.

Криштиану вскоре будет завершать карьеру и поиграть вместе с Месси является его одной из целей. Кроме того, Роналду недоволен отсутствием интереса к чемпионату Саудовской Аравии.

В США нападающий видит большую медийную привлекательность и ради этого даже готов пойти на понижение зарплаты. При этом Роналду желает лучше подготовиться к ЧМ-2026, который как раз и будет проходить в Штатах (наряду с Канадой и Мексикой).

Отметим, что этой осенью Криштиану уже засветился на медийном событии в США. Роналду встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и заявил, что тот может принести мир в этот мир.

Как Роналду выступает в Саудовской Аравии?