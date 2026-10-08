Футболисты сборной Португалии публично проигнорировали Роналду

Криштиану Роналду получил миллионы откликов на свое заявление в инстаграме, но партнеры по сборной остались в стороне. Ни один из футболистов сборной Португалии не отреагировал на пост капитана.

Публичное заявление 41-летнего нападающего о его уходе из лагеря сборной Португалии, вызвало огромный резонанс в соцсетях. В то же время внимание португальского издания A Bola привлекло не только количество реакций на публикацию, но и полное отсутствие среди них партнеров нападающего по национальной команде.

Пост Роналду собрал миллионы реакций

Публикация Роналду в инстаграме уже собрала более 18 миллионов лайков и более 62 тысячи комментариев. В фейсбуке пост капитана Португалии получил около 1,5 миллиона реакций и еще более 62 тысячи комментариев.

Несмотря на огромную активность аудитории, среди футболистов сборной Португалии не было зафиксировано ни одной публичной реакции на заявление Роналду. Речь идет не только об отсутствии комментариев – партнеры нападающего также не поставили лайки под его публикацией.

Интересно, что португальские журналисты обращают внимание на более широкий контекст. Игроки национальной команды регулярно поддерживают друг друга в социальных сетях, реагируя на публикации партнеров лайками, комментариями или эмодзи.

Партнеры Роналду не хотят вмешиваться в конфликт

По информации португальских СМИ, страницы Роналду в последнее время фактически остаются в стороне от этого взаимодействия. Поэтому отсутствие реакции на резонансное заявление капитана может носить показательный характер.

Ситуация разворачивается на фоне напряженных отношений между Роналду, Федерацией футбола Португалии и главным тренером Жорже Жезушем. В таких условиях футболисты сборной, вероятно, не хотят публично принимать чью-либо сторону.

Напомним, 41-летняя звезда может вернуться в национальную команду уже во время международной паузы в ноябре.