Публічна заява 41-річного форварда щодо його відходу з табору збірної Португалії спричинила величезний резонанс у соцмережах. Водночас увагу португальського видання A Bola привернула не лише кількість реакцій на публікацію, а й повна відсутність серед них партнерів нападника по національній команді.

Допис Роналду зібрав мільйони реакцій

Публікація Роналду в інстаграмі вже зібрала понад 18 мільйонів лайків та більше ніж 62 тисячі коментарів. У фейсбуці допис капітана Португалії отримав близько 1,5 мільйона реакцій і ще понад 62 тисячі коментарів.

Попри величезну активність аудиторії, серед футболістів збірної Португалії не було зафіксовано жодної публічної реакції на заяву Роналду. Йдеться не лише про відсутність коментарів – партнери нападника також не поставили лайки під його публікацією.

Цікаво, що португальські журналісти звертають увагу на ширший контекст. Гравці національної команди регулярно підтримують один одного в соціальних мережах, реагуючи на публікації партнерів лайками, коментарями або емодзі.

Партнери Роналду не хочуть втручатися у конфлікт

За інформацією португальських медіа, сторінки Роналду останнім часом фактично залишаються поза цією взаємодією. Тому відсутність реакції на резонансну заяву капітана може мати показовий характер.

Ситуація розгортається на тлі напружених відносин між Роналду, Федерацією футболу Португалії та головним тренером Жорже Жезушем. У таких умовах футболісти збірної, ймовірно, не хочуть публічно ставати на чийсь бік.

Нагадаємо, 41-річна зірка може повернутися до національної команди вже під час міжнародної паузи у листопаді.