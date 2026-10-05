Португальське видання A Bola повідомляє, що головний тренер збірної Португалії має намір викликати 41-річного футболіста до національної команди вже в листопаді. Сам Роналду буцімто знає про це.

Що сказав Жезуш про конфлікт із Роналду після матчу з Норвегією?

Наставник збірної Португалії після перемоги в домашньому матчі проти Норвегії на пресконференції після поєдинку заявив, що готовий повернути футболіста в команду. Однак це питання ще досі лишається відкритим.

Роналду має розібратись зі своїми справами до оголошення заявки. Якщо він матиме стабільну ігрову практику та захоче приїхати в збірну, то, звісно, може повернутись у збірну, чому ні,

– зазначив Жезуш.

На думку коуча, конфлікт, що стався між ними, після якого Роналду влаштував демарш зі збірної, це непорозуміння, яке легко залагодити. Зокрема, коуч наполіг, що з його боку все гаразд і ніяких упереджень до Роналду немає.

Коли саме це вирішиться? Цього я поки не знаю, бо тільки щойно завершилась гра з Норвегією,

– додав наставник збірної Португалії.

Відзначимо, що португальці здобули стовідсотковий результат у перших 4 матчах Ліги націй сезону 2026/27. Зокрема, в заключному поєдинку цього циклу піренейці вдома переграли Норвегію з рахунком 2:1.

Як розгорівся скандал із Роналду в збірній Португалії

Причиною демаршу Роналду зі збірної стало те, що в матчі другого туру Ліги націй проти збірної Норвегії на виїзді футболіст не вийшов на поле. Після цього коуч Жорже Жезуш заявив, що не планує випускати футболіста й на поєдинок проти Данії.

Пізніше португальська федерація футболу зробила заяву щодо дій Роналду. За даними португальських ЗМІ, вона планує примирити Жезуша та футболіста. Хоча раніше повідомлялось, що на Роналду може чекати покарання у вигляді дискваліфікації з національної команди.

На бік гравця став й уряд країни. Зокрема, міністр економіки Португалії заявив, що його країна відома у світі багато для кого тільки завдяки Роналду. Це цінний актив для бренду Португалії, й просто так втрачати його ні збірна, ні країна не можуть.