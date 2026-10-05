Португальское издание A Bola сообщает, что главный тренер сборной Португалии намерен вызвать 41-летнего футболиста в национальную команду уже в ноябре. Сам Роналду якобы знает об этом.

Что сказал Жезуш о конфликте с Роналду после матча с Норвегией?

Наставник сборной Португалии после победы в домашнем матче против Норвегии на пресс-конференции после встречи заявил, что готов вернуть футболиста в команду. Однако этот вопрос до сих пор остается открытым.

Роналду должен разобраться со своими делами до объявления заявки. Если у него будет стабильная игровая практика и он захочет приехать в сборную, то, конечно, может вернуться в сборную, почему бы и нет,

– отметил Жезуш.

По мнению тренера, конфликт, произошедший между ними, после которого Роналду устроил демарш из сборной, – это недоразумение, которое легко уладить. В частности, тренер подчеркнул, что с его стороны все в порядке и никаких предубеждений по отношению к Роналду нет.

Когда именно это решится? Этого я пока не знаю, потому что только что завершился матч с Норвегией,

– добавил наставник сборной Португалии.

Отметим, что португальцы добились стопроцентного результата в первых 4 матчах Лиги наций сезона 2026/27. В частности, в заключительном матче этого цикла пиренейцы на домашнем поле обыграли Норвегию со счетом 2:1.

Как разгорелся скандал с Роналду в сборной Португалии

Причиной демарша Роналду из сборной стало то, что в матче второго тура Лиги наций против сборной Норвегии на выезде футболист не вышел на поле. После этого тренер Жорже Жезуш заявил, что не планирует выпускать футболиста и на матч против Дании.

Позже " Португальская федерация футбола " сделала заявление относительно действий Роналду. По данным португальских СМИ, она планирует примирить Жезуша и футболиста. Хотя ранее сообщалось, что Роналду может грозить наказание в виде дисквалификации из национальной команды.

На сторону игрока встало и правительство страны. В частности, министр экономики Португалии заявил, что его страна известна во всем мире многим только благодаря Роналду. Это ценный актив для бренда Португалии, и просто так терять его ни сборная, ни страна не могут.