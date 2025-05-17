Роналду может стать совладельцем клуба из Испании: что известно

Никому не секрет, что Криштиану Роналду совсем скоро может завершить карьеру. Однако легендарный португалец не планирует полностью прощаться с футболом.

Нападающий Аль-Насра в будущем может стать спортивным функционером. "Эль Бичо" близок к тому, чтобы приобрести испанский клуб, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

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Неожиданный вариант

По имеющейся информации, Криштиану Роналду имеет хорошие отношения с Мохамедом Аль-Херейджи, который является главой SMC Group. Саудовская инвестиционная компания недавно приобрела испанскую Альмерию.

Португалец рассматривает возможность приобрести часть акций SMC Group, став в итоге совладельцем клуба.

К слову. Альмерия сейчас выступает в Сегунде. "Красно-бело-синие" занимают 2 место во втором по силе испанском чемпионате.

Напомним, что Криштиану Роналду долгое время провел в Испании. Легендарный португалец играл за Реал с 2009 по 2018 год.

Ранее сообщали, что Криштиану Роналду может приобрести клуб из испанской Ла Лиги.