Однако звездный форвард решил связать свое будущее с футболом в дальнейшем. Криштиану планирует приобрести известный испанский клуб, который переживает кризис, сообщает 24 канал со ссылкой на TCR.

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Роналду будет занимать высокую должность

Криштиану Роналду уже сейчас активно занимается бизнесом и инвестициями. Португалец имеет собственный бренд, а также занимается гостиничным делом. Теперь он намерен приобрести испанскую Валенсию.

"Летучие мыши" сейчас находятся в затяжном кризисе. Ранее команда боролась за самые высокие места в Ла Лиге, а теперь каждый сезон должна бороться за выживание, чтобы сохранить прописку в испанской элите.

Также у Валенсии есть определенные финансовые проблемы. Болельщики "летучих мышей" мечтают о новом владельце, который вытащит команду со дна. На потеху фанам клуб планируют приобрести саудиты.

К слову. Валенсия претендует вылететь во второй испанский дивизион Сегунду. В текущем сезоне "летучие мыши" занимают 18 место после 25 сыгранных туров.

Главным инвестором станет наследный принц Мухаммед ибн Салман. Криштиану Роналду тоже планирует вложить собственные средства в проект Валенсии и взять на себя роль управления клубом.