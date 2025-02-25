Проте зірковий форвард вирішив пов'язати своє майбутнє з футболом надалі. Кріштіану планує придбати відомий іспанський клуб, який переживає кризу, повідомляє 24 канал із посиланням на TCR.

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Роналду обійматиме високу посаду

Кріштіану Роналду вже зараз активно займається бізнесом та інвестиціями. Португалець має власний бренд, а також займається готельною справою. Тепер він має наміри придбати іспанську Валенсію.

"Кажани" наразі перебувають у затяжній кризі. Раніше команда змагалась за найвищі місця у Ла Лізі, а тепер кожного сезону має боротись за виживання, аби зберегти прописку в іспанській еліті.

Також у Валенсії є певні фінансові проблеми. Вболівальники "кажанів" мріють про нового власника, який витягне команду з дна. На потіху фанам клуб планують придбати саудити.

До слова. Валенсія претендує вилетіти у другий іспанський дивізіон Сегунду. У поточному сезоні "кажани" займають 18 місце після 25 зіграних турів.

Головним інвестором стане наслідний принц Мухаммед ібн Салман. Кріштіану Роналду теж планує вкласти власні кошти у проєкт Валенсії та взяти на себе роль управління клубом.