Активная пользовательница социальных сетей бросилась критиковать руководство португальского футбола. А в адрес болельщиков она вообще не скупилась на унизительные эпитеты, пишет 24 Канал.
Сестра Роналду пригрозила фанатам
Авейру написала, что Криштиану Роналду заслуживал большего уважения, а сборная должна была продемонстрировать организованность. Также претензии сестры португальской звезды направлены на то, что местная пресса "некомпетентна и постоянно занимается спекуляциями".
Далее Элма начала обличать своих соотечественников как "завистливых, пренебрежительных и необразованных".
После того, что произошло, мы заслуживаем того, чтобы вернуться к той посредственности, которой всегда отличались в футболе до эпохи Криштиану,
– вынесла приговор болельщикам Авейру.
Она также поддержала брата и поблагодарила его за все достижения.
Роналду против сборной: закончилась ли история
Ранний уход Криштиану из национальной команды на фоне скандала, связанного с недостаточным игровым временем, обострил вопрос о том, завершит ли теперь официально футболист карьеру в сборной.
Сам Роналду пока не делал таких заявлений, а ранее уверял, что будет играть, пока приносит пользу команде. А также намекал, что хотел бы забить свой 1000-й гол в карьере именно в футболке европейского "селесао".