"Заслуживают того, чтобы вернуться к посредственности": сестра Роналду уничтожила фанатов за критику брата

После демарша Криштиану Роналду из расположения сборной Португалии сотни разъяренных болельщиков сборной начали обрушивать на футболиста гневные нападки в интернете. Традиционно на защиту 41-летнего обладателя 5 "Золотых мячей" встала его сестра Элма Авейру.

Активная пользовательница социальных сетей бросилась критиковать руководство португальского футбола. А в адрес болельщиков она вообще не скупилась на унизительные эпитеты, пишет 24 Канал.

Сестра Роналду пригрозила фанатам

Авейру написала, что Криштиану Роналду заслуживал большего уважения, а сборная должна была продемонстрировать организованность. Также претензии сестры португальской звезды направлены на то, что местная пресса "некомпетентна и постоянно занимается спекуляциями".

Далее Элма начала обличать своих соотечественников как "завистливых, пренебрежительных и необразованных".

После того, что произошло, мы заслуживаем того, чтобы вернуться к той посредственности, которой всегда отличались в футболе до эпохи Криштиану,

– вынесла приговор болельщикам Авейру.

Она также поддержала брата и поблагодарила его за все достижения.

Роналду против сборной: закончилась ли история

Ранний уход Криштиану из национальной команды на фоне скандала, связанного с недостаточным игровым временем, обострил вопрос о том, завершит ли теперь официально футболист карьеру в сборной.

Сам Роналду пока не делал таких заявлений, а ранее уверял, что будет играть, пока приносит пользу команде. А также намекал, что хотел бы забить свой 1000-й гол в карьере именно в футболке европейского "селесао".