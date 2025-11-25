Роналду получил сенсационный вердикт от ФИФА относительно дисквалификации

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил вердикт от ФИФА относительно своей дисквалификации. Международная федерация футбола пожалела легенду после его позорного удара в матче против Ирландии.

40-летний португальский нападающий получил прямую красную карточку в матче отбора чемпионата мира 2026 Ирландия – Португалия. Криштиану Роналду грубо ударил локтем в спину Дара О'Ши, но получил за это минимальное наказание, передает 24 Канал со ссылкой Record.pt.

Стоит увидеть Роналду свел с ума фанатов бешеным ударом через себя: видео феерического гола от Криштиану

Какое наказание получил Роналду?

Интересно, что сначала португалец получил желтую карточку, но на этом КриРо не остановился. Капитан сборной начал провоцировать ирландских фанов. Параллельно главный арбитр встречи пошел пересмотрами эпизод на видеоповторе, после которого изменил свое решение, удалив звездного игрока с поля.

Сначала ожидалось, что звездный форвард саудовского Аль-Насра получит 2-матчевую дисквалификацию. Однако в ФИФА ограничились одной пропущенной игрой для Роналду. Тем самым, Криштиану уже отбыл ее в последнем туре квалификации на Мундиаль, в котором Португалия без своего лидера сокрушила Армению 9:1.

К слову. В матче против Ирландии португальская сборная потерпела поражение со счетом 2:0. Интересно, что оба гола "лузитаны" пропустили еще будучи в полном составе. Роналду был удален из игры на 59-й минуте.

Такое снисходительное решение руководящего футбольного органа позволит Роналду помочь своей национальной команде в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026.

Напомним, что подопечные Роберто Мартинеса вышли на ЧМ – 2026 с первого места квартета F, набрав в 6-ти турах 13 баллов. Португалия опередила Ирландию, Венгрию и Армению, которая закрыла группу.

Когда Роналду закончит карьеру?

Издание Mundo Deportivo процитировало слова Роналду относительно будущего Криштиану в футболе. Следующий Мундиаль станет последним в карьере легендарного португальца.

Да, это будет мой последний чемпионат мира. Мне будет 41 год, и, думаю, это будет правильный момент,

– сказал Роналду.

Это означает, что Криштиану завершит выступления за сборную Португалии, но не собирается прекращать выступления на клубном уровне, где у него есть действующий контракт с Аль-Насром до конца июня 2027-го года.

Как сообщает портал Transfermarkt, Роналду провел в футболке национальной команды 226 матчей, в которых отметился 143 голами и 46 результативными передачами.