Роналду извинился перед болельщиками: за что извинялся португалец

Во вторник, 25 февраля, прошли матчи 22-го тура Про-лиги Саудовской Аравии-2024/2025. В одном из них Аль-Наср сыграл против Аль-Вахды.

Матч должен был начаться в 18:00 (по киевскому времени), но произошла задержка из-за проблем у Аль-Насра. Поэтому игра чемпионата Саудовской Аравии стартовала на час позже запланированного.

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Почему игра началась позже

В начале матча стало известно, что Аль-Наср не прибыл на стадион в Мекке, где должны были играть против местной Аль-Вахды. Причина задержки заключается в том, что по дороге на игру автобус гостей сломался.

Криштиану Роналду извинился перед болельщиками за инцидент. Португалец отметил, что такого нет больше происходить, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

Это была очень трудная игра. Мы три часа ехали на автобусе к стадиону, а все дороги были в пробках. От имени Аль-Насра я хочу извиниться за это перед болельщиками. Это не повторяется. Простите нас,

– сказал Роналду.

Отметим, что Криштиану в игре против Аль-Вахды отличился забитым мячом и заработал пенальти. Роналду дал пробить 11-метровый Садио Мане, не забивал 9 матчей подряд.

Аль-Наср в текущей кампании занимает третье место в турнирной таблице Про-лиги Саудовской Аравии. "Рыцари Неджда" имеют 47 очков после 22 сыгранных туров чемпионата.