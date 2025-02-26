Матч мав розпочатись о 18:00 (за київським часом), але відбулась затримка через проблеми в Аль-Насра. Тому гра чемпіонату Саудівської Аравії стартувала на годину пізніше запланованого.

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Чому гра розпочалась пізніше

На початку матчу стало відомо, що Аль-Наср не прибув на стадіон у Мецці, де мали грати проти місцевої Аль-Вахди. Причина затримки полягає у тому, що по дорозі на гру автобус гостей зламався.

Кріштіану Роналду перепросив перед вболівальниками за інцидент. Португалець наголосив, що такого немає більше відбуватись, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

Це була дуже важка гра. Ми три години їхали автобусом до стадіону, а всі дороги були в пробках. Від імені Аль-Насра я хочу перепросити за це перед вболівальниками. Це немає повторюватись. Вибачте нам,

– сказав Роналду.

Зазначимо, що Кріштіану у грі проти Аль-Вахди відзначився забитим м'ячем та заробив пенальті. Роналду дав пробити 11-метровий Садіо Мане, який не забивав 9 матчів поспіль.

Аль-Наср у поточній кампанії посідає третю сходинку у турнірній таблиці Про-ліги Саудівської Аравії. "Лицарі Неджда" мають 47 очок після 22 зіграних турів чемпіонату.