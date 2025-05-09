Возвращение домой: Роналду близок к переходу в европейский клуб

Этим летом фанаты футбола и рядовые зрители могут увидеть сенсационный трансфер. Криштиану Роналду близок к тому, чтобы вернуться в европейский чемпионат.

Легендарный португалец до сих пор не подписал новый контракт с Аль-Насром, который действует до лета 2025 года. "Эль Бичо" ждет предложений от других клубов, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.

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Куда перейдет Роналду

Криштиану Роналду может вернуться в чемпионат Португалии. В услугах своего воспитанника заинтересован лиссабонский Спортинг, где португалец начинал путь в большом футболе.

Несколько факторов могут существенно повлиять на переход Роналду. Криштиану заинтересован в присоединении к Спортингу, ведь хочет поддерживать форму перед Мундиалем в 2026 году в более сильном чемпионате.

Кроме того, "львы" не против вернуть звездного форварда. Тем более, что сенсация этого сезона Виктор Дьокереш скорее всего покинет португальский клуб, ведь он привлек внимание многих европейских грандов.

К слову. Криштиану Роналду выступал в Спортинге с 2002 по 2003 год, после чего перешел в Манчестер Юнайтед. В составе "зелено-белых" португалец сыграл в 31 матче, где отметился 5 голами и 7 результативными передачами.

В текущем сезоне 40-летний Криштиану Роналду сыграл в 39 матчах за Аль-Наср во всех турнирах. В своем активе легендарный португалец имеет 33 забитых мяча и 4 голевые передачи.