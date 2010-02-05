Криштиану Роналду – 40: как юный португалец стал легендой мирового футбола

Криштиану Роналду является легендарной фигурой в истории футбола. Юный и неизвестный португалец благодаря плодотворной работе стал примером и кумиром для многих болельщиков по всему миру.

5 февраля фантастическому Криштиану Роналду исполняется 40 лет. 24 канал предлагает Вам вспомнить тернистый путь португальца от никому неизвестного талантливого мальчишки с Мадейры до звезды и легенды мирового футбола.

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Первый профессиональный контракт Роналду



Криштиану Роналду в Спортинге / Фото Getty Images

Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года на португальском острове Мадейра. Юный португалец начинал карьеру в Андорьи, а затем в 1995 году перебрался в Насиунал.



По итогам сезона португалец получил приглашение от лиссабонского Спортинга, где подписал первый профессиональный контракт. Во взрослой команде "львов" 17-летний Роналду дебютировал в 2002 году.

В составе клуба из столицы Португалии Криштиану сыграл лишь 31 матч в официальных турнирах. На счету Роналду в футболке "зелено-белых" пять голов и шесть результативных передач.

Переезд в Манчестер Юнайтед и первый "Золотой мяч"



Криштиану Роналду подписал контракт с МанЮнайтед / Фото Getty Images

После довольно хорошего сезона в Спортинге Криштиану Роналду заинтересовал немалое количество европейских грандов. Талантливого португальца пытался подписать лондонский Арсенал, а также Ливерпуль.

Однако сэр Алекс Фергюсон быстро заметил юного футболиста "львов". Выдающийся тренер Манчестер Юнайтед уже в перерыве предсезонного спарринга с португальским клубом начал вести переговоры по трансферу Роналду.

Криштиану Роналду дебютировал за Манчестер Юнайтед 16 августа 2003 года в игре против Болтона в Английской Премьер-лиге. "Красные дьяволы" выигрывали 1:0 по ходу встречи, а после появления португальца команда забила еще 3 гола в ворота соперника.

Дебют Криштиану Роналду в МанЮнайтед: смотрите видео

Интересно. Криштиану Роналду после перехода в Манчестер Юнайтед выбрал 28-й номер на футболке. Однако сэр Алекс Фергюсон настоял, чтобы португалец выбрал номер Дэвида Бекхэма, который тогда уже покинул "красных дьяволов", именно с этого началась история легендарной семерки.

В общем Роналду провел 6 замечательных сезонов на "Олд Траффорд", сыграв в 292 матчах за "красных дьяволов" и оформил 118 голов и 61 результативную передачу. Криштиану именно в составе манкунианцев получил первый "Золотой мяч" в 2008 году.

Эпоха Криштиану в Реале



Криштиану Роналду в Реале / Фото Getty Images

Расцвет карьеры Криштиану Роналду пришелся именно на выступления в мадридском Реале. Знаменитый на весь мир португальский форвард перешел в "Королевский клуб" 26 июня 2009 года за рекордную сумму – 94 миллиона евро.

Презентацию Роналду на "Сантьяго Бернабеу" посетило рекордное количество людей – 80 тысяч человек. Именно тогда Криштиану сказал свою легендарную фразу, которая до сих пор живет в сердцах фанов "сливочных" – "Uno, Dos, Tres, Hala Madrid!".

29 августа 2009 года Криштиану Роналду дебютировал за Реал в матче в Ла Лиге против Депортиво. "Королевский клуб" победил 3:2, а звездный португалец отметился первым голом в составе мадридцев.

Всего за Реал Криштиану Роналду провел девять сезонов, сыграв 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 113 ассистов. Перед уходом из Мадрида португалец выиграл со "сливочными" очередную Лигу чемпионов в финале в Киеве против Ливерпуля в 2018 году.

В том же самом сезоне в четвертьфинале Лиги чемпионов Роналду забил один из лучших голов в карьере. Криштиану отметился фантастическим ударом ножницами в падении и поразил ворота своей будущей команды – Ювентуса.

Невероятный гол Роналду в ворота Ювентуса: смотрите видео

Итальянский период в карьере Роналду



Роналду перешел в Ювентус / Фото Getty Images

Переход Криштиану Роналду в Ювентус всколыхнул футбольный мир. Казалось, что легендарный португалец завершит карьеру в Реале, однако он решил пойти на встречу новому вызову.

Роналду присоединился к "бьянконери" в 2018 году за 100 миллионов евро. Звездный нападающий тем самым побил свой прошлый рекорд, став самым дорогим приобретением среди всех клубов Серии А.

Португальский форвард выиграл немалое количество трофеев во внутренних итальянских турниров. В Ювентусе Криштиану больше запомнился игрой в ответном матче против Атлетико Мадрид в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

"Матрасники" приехали на тогда еще "Альянц Стэдиум" в роли фаворита, ведь они дома победили 2:0. Криштиану Роналду был серьезно настроен на победу, оформив хет-трик, вывел Ювентус в следующий раунд турнира.

Хет-трик Роналду в ворота Атлетико в Лиге чемпионов: смотрите видео

Всего Криштиану Роналду сыграл за Ювентус в 134 матчах во всех турнирах. На счету португальского форварда в футболке "бьянконери" 101 забитый мяч и 19 результативных передач.

Неудачное возвращение на "Олд Траффорд"



Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед / Фото Getty Images

Манчестер Юнайтед переживает сложные времена после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию. "Красные дьяволы" из английского гранда, который выигрывал трофеи и наводил страх на соперников, превратились в обычный середняк.

Возвращение Криштиану Роналду стало настоящим глотком свежего воздуха. Наконец он вернулся домой. Однако в 2022 году команду возглавил Эрик Тен Хаг, который имел свою философию.

С самого начала нидерландский специалист не нашел общего языка с Роналду. Новый тренер МанЮнайтед всячески пытался унизить Криштиану и оставлял его на скамейке запасных, или выпускал на поле за 5 минут до конца матча.

К слову. Криштиану Роналду после возвращения в Манчестер Юнайтед сыграл в 54 матчах. За это время португальский нападающий забил 27 голов и отдал 5 результативных передач.

Роналду в итоге разорвал контракт с "красными дьяволами" из-за конфликта с тренером. Криштиану отправился в футбольное путешествие на Ближний Восток, где подписал контракт с Аль-Насром.

Вояж Криштиану в Саудовскую Аравию



Роналду подписал контракт с Аль-Насром / Фото Getty Images

После того, как в 2022 году Криштиану Роналду разорвал контракт с МанЮнайтед, португальца к себе пригласил Аль-Наср. Саудиты подписали легендарного форварда на правах свободного агента, но с космической зарплатой в размере 200 миллионов евро в год.

В Аль-Насри Криштиану Роналду сразу стал капитаном и главной звездой команды. Однако португалец смог выиграть только Кубок арабских чемпионов, а во всех других турнирах уступал также именитому конкуренту Аль-Хилялю.

Роналду в текущем сезоне сыграл в 25 матчах за Аль-Наср, отметившись 23 голами и 4 результативными передачами. Всего в саудовском клубе Криштиану провел 63 матча, оформив 56 забитых мячей и 14 ассистов.

Национальная сборная Португалии



Роналду с трофеем Евро-2016 / Фото Getty Images

Криштиану Роналду в составе сборной Португалии дебютировал на домашнем Евро-2004. Тогда "команда избранных" уступила сенсационным грекам в финале турнира.

Впоследствии Криштиану сыграл на чемпионате мира в 2006 году, где дошел вместе с национальной сборной до полуфинала, уступив Франции. Затем Роналду принял участие на Мундиале 2010 и 2014 годов, а также Евро в 2012 и 2016 годах.

Чемпионат Европы в 2016 году стал триумфальным для Криштиану Роналду. Нападающий помог сборной выйти из группы и добраться до финала турнира во Франции.

Однако в финальном противостоянии с Францией португалец получил травму в первом тайме матча. Однако Роналду продолжал эмоционально поддерживать партнеров со скамейки запасных, что привело к желанному трофею.

На чемпионате мира 2018 году Португалия вылетела от Уругвая в раунде плей-офф, а на Мундиале-2022 "команда избранных" сенсационно проиграла Марокко в четвертьфинале турнира.

В сезоне-2018/2019 сборная Португалия выиграла новосозданную Лигу наций, обыграв в финале турнира национальную команду Нидерландов благодаря голу Гонсалу Гедеша.

Интересный факт. Криштиану Роналду – лучший бомбардир среди всех сборных. На счету легендарного португальца 133 забитых мяча за национальную команду.

На Евро-2024 сборная Португалии уступила Франции в серии пенальти в 1/4 финала. Тогда Жоау Феликса подвело мастерство, который ошибся с 11-метровой отметки.

"Золотые мячи" Криштиану Роналду



Роналду представил "Золотые мячи" на "Сантьяго Бернабеу"/ Фото Getty Images

Первый "Золотой мяч" Криштиану Роналду получил в 2008 году во время игры в Манчестер Юнайтед. Тогда португалец начал эпоху борьбы с Лионелем Месси, обогнав аргентинца в голосовании за престижную индивидуальную награду.

После длительной паузы "Золотой мяч" Криштиану Роналду оказался в 2014 году. Легендарный португалец, который уже выступал за Реал, снова обошел Лионеля Месси, а также оставил позади Мануэля Нойера.

Впоследствии Роналду получил третий "Золотой мяч" в 2015 году. Второе место в голосовании за престижную награду занял Лионель Месси, а на третьей строчке расположился бразилец Неймар.

В следующем году Криштиану также поднял желанную награду над головой за достижения в Лиге чемпионов и на Евро-2016. Лионель Месси и Антуан Гризманн оказались за спиной португальца.

Пятый "Золотой мяч" Криштиану Роналду получил в 2017 году. Лионель Месси и Неймар снова остались без главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Достижения Криштиану Роналду