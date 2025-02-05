5 лютого фантастичному Кріштіану Роналду виповнюється 40 років. 24 канал пропонує Вам пригадати тернистий шлях португальця від нікому невідомого талановитого хлопчиська з Мадейри до зірки та легенди світового футболу.

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Перший професійний контракт Роналду



Кріштіану Роналду у Спортінгу / Фото Getty Images

Кріштіану Роналду народився 5 лютого 1985 року на португальському острові Мадейра. Юний португалець розпочинав кар'єру в Андоріньї, а згодом у 1995 році перебрався у Насіунал.



За підсумками сезону португалець отримав запрошення від лісабонського Спортінга, де підписав перший професійний контракт. У дорослій команді "левів" 17-річний Роналду дебютував у 2002 році.

У складі клубу зі столиці Португалії Кріштіану зіграв лише 31 матч в офіційних турнірах. На рахунку Роналду у футболці "зелено-білих" п'ять голів та шість результативних передач.

Переїзд в Манчестер Юнайтед та перший "Золотий м'яч"



Кріштіану Роналду підписав контракт з МанЮнайтед / Фото Getty Images

Після доволі хорошого сезону у Спортінгу Кріштіану Роналду зацікавив чималу кількість європейських грандів. Талановитого португальця намагався підписати лондонський Арсенал, а також Ліверпуль.

Проте сер Алекс Фергюсон швидко помітив юного футболіста "левів". Видатний тренер Манчестер Юнайтед вже у перерві передсезонного спарингу з португальським клубом почав вести перемовини щодо трансферу Роналду.

Кріштіану Роналду дебютував за Манчестер Юнайтед 16 серпня 2003 року у грі проти Болтона в Англійській Прем'єр-лізі. "Червоні дияволи" вигравали 1:0 по ходу зустрічі, а після появи португальця команда забила ще 3 голи у ворота суперника.

Дебют Кріштіану Роналду у МанЮнайтед: дивіться відео

Цікаво. Кріштіану Роналду після переходу у Манчестер Юнайтед обрав 28-й номер на футболці. Однак сер Алекс Фергюсон настояв, щоб португалець обрав номер Девіда Бекхема, який тоді вже покинув "червоних дияволів", саме з цього розпочалась історія легендарної сімки.

Загалом Роналду провів 6 чудових сезонів на "Олд Траффорд", зігравши у 292 матчах за "червоних дияволів" та оформив 118 голів та 61 результативну передачу. Кріштіану саме у складі манкуніанців отримав перший "Золотий м'яч" у 2008 році.

Епоха Кріштіану в Реалі



Кріштіану Роналду в Реалі / Фото Getty Images

Розквіт кар'єри Кріштіану Роналду припав саме на виступи у мадридському Реалі. Знаменитий на весь світ португальський форвард перейшов у "Королівський клуб" 26 червня 2009 року за рекордну суму – 94 мільйони євро.

Презентацію Роналду на "Сантьяго Бернабеу" відвідала рекордна кількість людей – 80 тисяч осіб. Саме тоді Кріштіану промовив свою легендарну фразу, яка досі живе у серцях фанів "вершкових" – "Uno, Dos, Tres, Hala Madrid!".

29 серпня 2009 року Кріштіану Роналду дебютував за Реал у матчі в Ла Лізі проти Депортіво. "Королівський клуб" переміг 3:2, а зірковий португалець відзначився першим голом у складі мадридців.

Всього за Реал Кріштіану Роналду провів дев'ять сезонів, зігравши 438 матчів, у яких забив 450 голів та віддав 113 асистів. Перед відходом з Мадрида португалець виграв з "вершковими" чергову Лігу чемпіонів у фіналі в Києві проти Ліверпуля у 2018 році.

У тому ж самому сезоні у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Роналду забив один з найкращих голів у кар'єрі. Кріштіану відзначився фантастичним ударом ножицями у падінні та уразив ворота своєї майбутньої команди – Ювентуса.

Неймовірний гол Роналду у ворота Ювентуса: дивіться відео

Італійський період у кар'єрі Роналду



Роналду перейшов у Ювентус / Фото Getty Images

Перехід Кріштіану Роналду в Ювентус сколихнув футбольний світ. Здавалось, що легендарний португалець завершить кар'єру у Реалі, проте він вирішив піти на зустріч новому виклику.

Роналду приєднався до "б'янконері" у 2018 році за 100 мільйонів євро. Зірковий нападник тим самим побив свій минулий рекорд, ставши найдорожчим придбанням серед усіх клубів Серії А.

Португальський форвард виграв чималу кількість трофеїв у внутрішніх італійських турнірів. У Ювентусі Кріштіану більше запам'ятався грою у матчі-відповіді проти Атлетіко Мадрид у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2018/2019.

"Матрацники" приїхали на тоді ще "Альянц Стедіум" у ролі фаворита, адже вони вдома перемогли 2:0. Кріштіану Роналду був серйозно налаштований на перемогу, оформивши хет-трик, вивів Ювентус в наступний раунд турніру.

Хет-трик Роналду у ворота Атлетіко у Лізі чемпіонів: дивіться відео

Всього Кріштіану Роналду зіграв за Ювентус у 134 матчах у всіх турнірах. На рахунку португальського форварда у футболці "б'янконері" 101 забитий м'яч та 19 результативних передач.

Невдале повернення на "Олд Траффорд"



Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед / Фото Getty Images

Манчестер Юнайтед переживає складні часи після відходу сера Алекса Фергюсона на пенсію. "Червоні дияволи" з англійського гранда, який вигравав трофеї та наводив страх на суперників, перетворились на звичайний середняк.

Повернення Кріштіану Роналду стало справжнім ковтком свіжого повітря. Нарешті він повернувся додому. Проте у 2022 році команду очолив Ерік Тен Хаг, який мав свою філософію.

З самого початку нідерландський фахівець не знайшов спільної мови з Роналду. Новий тренер МанЮнайтед всіляко намагався принизити Кріштіану та залишав його на лаві запасних, або випускав на поле за 5 хвилин до кінця матчу.

До слова. Кріштіану Роналду після повернення у Манчестер Юнайтед зіграв у 54 матчах. За цей час португальський нападник забив 27 голів та віддав 5 результативних передач.

Роналду у підсумку розірвав контракт з "червоними дияволами" через конфлікт з тренером. Кріштіану вирушив у футбольну подорож на Близький Схід, де підписав контракт з Аль-Насром.

Вояж Кріштіану у Саудівську Аравію



Роналду підписав контракт з Аль-Насром / Фото Getty Images

Після того, як у 2022 році Кріштіану Роналду розірвав контракт з МанЮнайтед, португальця до себе запросив Аль-Наср. Саудити підписали легендарного форварда на правах вільного агента, але з космічною зарплатою у розмірі 200 мільйонів євро на рік.

У Аль-Насрі Кріштіану Роналду одразу став капітаном та головною зіркою команди. Проте португалець зміг виграти лише Кубок арабських чемпіонів, а у всіх інших турнірах поступався також іменитому конкуренту Аль-Хілялю.

Роналду у поточному сезоні зіграв у 25 матчах за Аль-Наср, відзначившись 23 голами та 4 результативними передачами. Всього у саудівському клубі Кріштіану провів 63 матчі, оформивши 56 забитих м'ячів та 14 асистів.

Національна збірна Португалії



Роналду з трофеєм Євро-2016 / Фото Getty Images

Кріштіану Роналду у складі збірної Португалії дебютував на домашньому Євро-2004. Тоді "команда обраних" поступилась сенсаційним грекам у фіналі турніру.

Згодом Кріштіану зіграв на чемпіонаті світу у 2006 році, де дійшов разом з національної збірною до півфіналу, поступившись Франції. Потім Роналду взяв участь на Мундіалі 2010 та 2014 років, а також Євро у 2012 та 2016 роках.

Чемпіонат Європи у 2016 році став тріумфальним для Кріштіану Роналду. Нападник допоміг збірній вийти з групи та добратись до фіналу турніру у Франції.

Проте у фінальному протистоянні із Францією португалець отримав травму у першому таймі матчу. Однак Роналду продовжував емоційно підтримувати партнерів з лави запасних, що призвело до омріяного трофея.

На чемпіонаті світу 2018 році Португалія вилетіла від Уругваю у раунді плей-оф, а на Мундіалі-2022 "команда обраних" сенсаційно програла Марокко у чвертьфіналі турніру.

У сезоні-2018/2019 збірна Португалія виграла новостворену Лігу націй, обігравши у фіналі турніру національну команду Нідерландів завдяки голу Гонсалу Гедеша.

Цікавий факт. Кріштіану Роналду – найкращий бомбардир серед усіх збірних. На рахунку легендарного португальця 133 забитих м'ячі за національну команду.

На Євро-2024 збірна Португалії поступилась Франції у серії пенальті в 1/4 фіналу. Тоді Жоау Фелікса підвела майстерність, який схибив з 11-метрової позначки.

"Золоті м'ячі" Кріштіану Роналду



Роналду представив "Золоті м'ячі" на "Сантьяго Бернабеу"/ Фото Getty Images

Перший "Золотий м'яч" Кріштіану Роналду здобув у 2008 році під час гри у Манчестер Юнайтед. Тоді португалець розпочав епоху боротьби з Ліонелем Мессі, обігнавши аргентинця у голосуванні за престижну індивідуальну нагороду.

Після довготривалої паузи "Золотий м'яч" Кріштіану Роналду опинився у 2014 році. Легендарний португалець, який вже виступав за Реал, знову обійшов Ліонеля Мессі, а також залишив позаду Мануеля Ноєра.

Згодом Роналду здобув третій "Золотий м'яч" у 2015 році. Друге місце у голосуванні за престижну нагороду посів Ліонель Мессі, а на третій сходинці розташувався бразилець Неймар.

У наступному році Кріштіану також підняв омріяну нагороду над головою за досягнення у Лізі чемпіонів та на Євро-2016. Ліонель Мессі та Антуан Грізманн опинились за спиною португальця.

П'ятий "Золотий м'яч" Кріштіану Роналду здобув у 2017 році. Ліонель Мессі та Неймар знову залишились без найголовнішої індивідуальної відзнаки у світовому футболі.

Досягнення Кріштіану Роналду