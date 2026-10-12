Лучший в истории – это я, точка, – Криштиану Роналду

Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду оценил свою роль в мировом футболе. Португалец уверен в своем месте в иерархии.

Роналду заявил, что является лучшим футболистом в истории. Слова легендарного нападающего приводит The Athletic.

Что сказал Роналду о своей карьере

По словам 41-летнего футболиста, его статистические показатели имеют большее значение, чем внимание, которое им уделяет публика.

Люди не ценят мою нынешнюю форму и мои голы. Достижение отметки в 1000 голов? Все должно происходить естественно. Если я забил 920, 925, 930 голов, лучший в истории – это я, и точка. Цифры говорят сами за себя. Если я достигну этой отметки – это будет замечательно, это цель, но я не строю долгосрочных планов,

– сказал Роналду.

Отметим, что португальский футболист забил на профессиональном уровне 980 голов, что является лучшим показателем в истории футбола.

Что происходит в карьере Роналду

В конце сентября у опытного футболиста произошел публичный конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем, в результате чего футболист покинул расположение сборной.

Считается, что в будущем игрок может продолжить международную карьеру.

Напомним, что, несмотря на критику со стороны футбольного сообщества, Роналду в настоящее время имеет устойчивое финансовое положение. Именно он считается спортсменом с самой высокой фиксированной зарплатой.