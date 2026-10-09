В частности, теперь Криштиану Роналду считает, что конфликт с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем можно урегулировать. Об этом сообщает издание The Athletic.

Что известно о позиции Роналду

По данным источника, футболист не хотел атаковать федерацию футбола Португалии, когда публиковал свое заявление о ситуации в национальной команде. Он просто хотел рассказать о своей версии событий и заранее предупредил федерацию о публикации.

Как сообщают авторы материала, Роналду довольно спокойно воспринимает ситуацию. Он находится в постоянном контакте с представителями федерации, и в ближайшее время стороны даже могут встретиться. Кроме того, позиции Жорже Жезуша как тренера национальной сборной достаточно прочные. Тренер не находится на грани увольнения, тем более после максимально успешного старта в Лиге наций.

Как развивался конфликт Роналду в сборной

Криштиану Роналду досрочно покинул сборную Португалии между матчами 2-го и 3-го туров Лиги наций. Причиной стало то, что футболист провел весь матч против сборной Норвегии на скамейке запасных. А затем тренер команды Жорже Жезуш заявил, что не гарантирует подопечному место в составе на матч против Дании.

Собственно, после этого Роналду и устроил демарш из сборной. Он самовольно покинул команду. Вокруг ситуации начали появляться многочисленные инсайды и заявления. Сообщалось, что федерация, с одной стороны, может наказать футболиста дисквалификацией, а с другой – занимается примирением футболиста и тренера.

Жорже Жезуш, со своей стороны, заявлял, что ему не за что извиняться перед Роналду. Вместе с тем португальские СМИ сообщали, что тренер готов вызвать футболиста в сборную в ноябре. Сам же Криштиану позже заявил, что тренер нарушил данное ему обещание. Интересно, что пост Роналду в соцсетях об этом лайкнули и прокомментировали многие люди, но среди них не было ни одного футболиста сборной Португалии.

Интересно, что демарш Роналду не повлиял на результаты сборной Португалии. В частности, в Лиге наций пиренейцы одержали 4 победы в 4 матчах. Так, в заключительном матче сентябрьско-октябрьского цикла португальцы дома обыграли Норвегию со счетом 2:1.