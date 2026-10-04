Команды подарили болельщикам зрелищный матч с тремя красивыми голами и напряженной концовкой. Португальцы продолжили свою победную серию, хотя завершали матч в меньшинстве, сообщает 24 Канал.

Норвегия забила первой, но Португалия быстро ответила

Норвежцы на 36-й минуте неожиданно смогли открыть счет. Центральный защитник Кристофер Айер решился на дальний удар и феноменально пробил из-за пределов штрафной площадки.

Гол Айера в ворота Португалии: смотрите видео от Megogo

Впрочем, преимущество гостей продлилось недолго. Уже через две минуты Жоау Канселу продемонстрировал свое мастерство и мощным ударом отправил мяч в ворота Норвегии.

Гол Канселу в ворота Норвегии: смотрите видео от Megogo

Команды очень быстро обменялись эффектными голами, а на перерыв ушли при ничейном счете 1:1.

После перерыва Португалия больше контролировала мяч и постепенно усиливала давление на оборону соперника. В итоге хозяевам удалось забить во второй раз.

Рамуш принес Португалии победу

На 79-й минуте Гонсалу Рамуш оказался в нужном месте и замкнул передачу Жоау Феликса.

Гол Рамуша в ворота Норвегии: смотрите видео от Megogo

Однако спокойно довести встречу до конца хозяевам не удалось. Франсишку Консейсау умудрился получить две желтые карточки в течение одной минуты и оставил свою команду в меньшинстве.

Норвегия попыталась воспользоваться численным преимуществом, но спастись от поражения не смогла. Португалия удержала счет 2:1 и одержала четвертую подряд победу в Лиге наций.

Для команды Жорже Жезуша этот матч также стал третьим подряд без Криштиану Роналду. Несмотря на отсутствие главной звезды, португальцы продолжают уверенно набирать очки.

Напомним, 41-летний нападающий хочет вернуться в национальную сборную, чтобы забить 1000-й гол в карьере именно в футболке сборной.