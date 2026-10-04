Команди подарували вболівальникам видовищний матч із трьома красивими голами та напруженою кінцівкою. Португальці продовжили свою переможну серію, хоча завершували матч у меншості, передає 24 Канал.

Норвегія забила першою, але Португалія швидко відповіла

Норвежці на 36-й хвилині несподівано змогли відкрити рахунок. Центральний захисник Крістофер Аєр наважився на дальній удар і феноменально пробив з-за меж штрафного майданчика.

Гол Аєра у ворота Португалії: дивіться відео від Megogo

Втім, перевага гостей тривала надовго. Вже через дві хвилини Жоау Канселу продемонстрував свою майстерність та потужним ударом відправив м'яч у ворота Норвегії.

Гол Канселу у ворота Норвегії: дивіться відео від Megogo

Команди дуже швидко обмінялися ефектними голами, а на перерву пішли за нічийного рахунку 1:1.

Після перерви Португалія більше контролювала м'яч і поступово посилювала тиск на оборону суперника. Зрештою господарям вдалося забити вдруге.

Рамуш приніс Португалії перемогу

На 79-й хвилині Гонсалу Рамуш опинився у потрібному місці та замкнув передачу Жоау Фелікса.

Гол Рамуша у ворота Норвегії: дивіться відео від Megogo

Однак спокійно завершити зустріч господарям не вдалося. Франсішку Консейсау примудрився отримати дві жовті картки протягом однієї хвилини та залишив свою команду в меншості.

Норвегія спробувала скористатися чисельною перевагою, але врятуватися від поразки не змогла. Португалія втримала рахунок 2:1 та здобула четверту поспіль перемогу в Лізі націй.

Для команди Жорже Жезуша цей матч також став третім поспіль без Кріштіану Роналду. Попри відсутність головної зірки, португальці продовжують упевнено набирати очки.

Нагадаємо, 41-річний форвард хоче повернутися до національної команди, щоб забити 1000 гол у кар'єрі саме у футболці збірної.