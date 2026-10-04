Кріштіану Роналду може знову зіграти за збірну Португалії наступного року, попри напруженість у його відносинах із Жорже Жезушем. За інформацією talkSport, форвард прагне забити ювілейний 1000-й гол саме у футболці національної команди.

Роналду хоче влаштувати особливе завершення кар'єри

Журналіст Мігель Перейра заявив, що Роналду може повернутися до національної команди наприкінці сезону. За його словами, португалець хоче провести ще один великий турнірний цикл зі збірною та перетворити свій ювілейний гол на особливу подію.

Він дуже хоче забити останній гол за Португалію. Я думаю, він прагне забити 1000-й гол наприкінці сезону в матчі за Португалію,

– сказав Перейра.

За інформацією журналіста, Роналду розраховував забити близько 15–20 м'ячів за Аль-Наср протягом сезону. Однак для нього важливим залишається не лише статистичне досягнення, а й можливість завершити виступи за збірну на власних умовах.

Наразі на рахунку португальської суперзірки 979 голів в офіційних матчах за клуби та національну команду. Таким чином, до історичної позначки у 1000 м'ячів йому залишилося забити ще 21 гол.

Стосунки Роналду з Жезушем

Перейра також стверджує, що останнім часом між оточенням Роналду та штабом Жорже Жезуша нібито відбувається зближення. Саме це може відкрити португальцю шлях назад до національної команди.

Раніше повідомлялося, що Португальська федерація футболу намагається владнати конфлікт та помирити Роналду з головним тренером.

Нагадаємо, один з лідерів збірної Португалії Бруну Фернандеш публічно став на захист 41-річної зірки.

У середу, 30 вересня, Роналду полишив розташування національної команди. Того ж вечора він приватним літаком полетів з Копенгагена до Мадрида. Нападник образився на головного тренера, який залишив його на заміні і не гарантував місця в основному складі на наступний матч збірної у Лізі націй.