Криштиану Роналду может вновь выступить за сборную Португалии в следующем году, несмотря на напряженность в его отношениях с Жорже Жезушем. По информации talkSport, нападающий стремится забить юбилейный 1000-й гол именно в футболке национальной команды.

Роналду хочет устроить особенное завершение карьеры

Журналист Мигель Перейра заявил, что Роналду может вернуться в национальную команду в конце сезона. По его словам, португалец хочет провести еще один большой турнирный цикл со сборной и превратить свой юбилейный гол в особенное событие.

Он очень хочет забить последний гол за Португалию. Я думаю, он стремится забить 1000-й гол в конце сезона в матче за Португалию,

– сказал Перейра.

По информации журналиста, Роналду рассчитывал забить около 15–20 мячей за Аль-Наср в течение сезона. Однако для него важно не только статистическое достижение, но и возможность завершить выступления за сборную на своих условиях.

На данный момент на счету португальской суперзвезды 979 голов в официальных матчах за клубы и национальную команду. Таким образом, до исторической отметки в 1000 голов ему осталось забить еще 21 гол.

Отношения Роналду с Жезушем

Перейра также утверждает, что в последнее время между окружением Роналду и штабом Жорже Жезуша якобы происходит сближение. Именно это может открыть португальцу путь обратно в национальную сборную.

Ранее сообщалось, что Португальская федерация футбола пытается уладить конфликт и примирить Роналду с главным тренером.

Напомним, один из лидеров сборной Португалии Бруно Фернандеш публично встал на защиту 41-летней звезды.

В среду, 30 сентября, Роналду покинул лагерь национальной сборной. В тот же вечер он на частном самолете вылетел из Копенгагена в Мадрид. Нападающий обиделся на главного тренера, который оставил его на скамейке запасных и не гарантировал места в основном составе на следующий матч сборной в Лиге наций.