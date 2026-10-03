Португальська федерація футболу намагається владнати конфлікт між зірковим гравцем та головним тренером. В організації не хочуть, щоб легендарний форвард завершив виступи за збірну на такій ноті, повідомляє A Bola.

Федерація стала посередником між Роналду та Жезушем

FPF активно втрутилася у ситуацію та прагне знайти компроміс між футболістом і головним тренером. Федерація хоче відновити діалог між сторонами та не допустити, щоб суперечка переросла у остаточний розрив.

Роналду, який виступає за Аль-Наср, залишив розташування збірної перед грою з Данією. Причиною став конфлікт із Жезушем, зокрема через рішення тренера щодо ролі нападника у команді. Тренер не гарантував капітану місця в основі.

Повідомлялося також, що Кріштіану може отримати дискваліфікацію та фінансовий штраф. Водночас інформація про остаточне рішення футболіста завершити міжнародну кар'єру поки не отримала офіційного підтвердження.

У Португалії не хочуть такого завершення кар'єри легенди

Президент федерації Педру Проенса та інші представники FPF налаштовані не допустити скандального завершення історії Роналду у збірній.

Федерація враховує величезне значення Кріштіану для португальського футболу. Саме тому організація прагне виступити посередником між футболістом і Жезушем та знайти рішення, яке дозволить зберегти стабільність у команді.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та багато років залишається її головною футбольною зіркою. У FPF хочуть, щоб завершення його міжнародної кар'єри відбулося без публічного конфлікту та суперечок.

Нагадаємо, після втрати Роналду португальська збірна вже опинилася у центрі значного суспільного резонансу: повідомлялося, що близько мільйона людей висловили свій протест.