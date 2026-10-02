Особисті фани КріРо знайшли спосіб висловити свій протест босам португальського футболу за допомогою відписки від сторінки національної команди, повідомляє 24 Канал.

"Ефект Кріштіану"

Клуби, за які виступав Кріштіану Роналду, раніше відчували позитивні наслідки переходу португальця для своїх соцмереж. Ювентус, Манчестер Юнайтед і Аль-Наср суттєво наростили свою базу підписників, щойно Кріштіану був презентований як їхній гравець.

Воно й не дивно – саме Кріштіану є найпопулярнішим користувачем інстаграму в історії. На його сторінці наразі рекордна кількість фоловерів – 679 мільйонів.

Португалія втратила інтернет-підтримку

Варто було Роналду побити горшки з керівництвом португальського футболу, як інстаграм-акаунт збірної зазнав масового відтоку підписників.

Якщо до скандалу з КріРо за сторінкою стежили понад 25 мільйонів користувачів, то після того, як ЗМІ написали про від'їзд футболіста з розташування команди, ця цифра зменшилась до 23,7 мільйона.

Підлила олії у вогонь сестра Роналду Елма, яка відреагувала на зменшення кількості фоловерів збірної словами "Що посієш – те й пожнеш".

Роналду і збірна: game over?

Кріштіану не завершив кар'єру після чемпіонату світу, оскільки мріє забити 1000 голів – а збірна дає йому додаткову можливість оформити це досягнення.

Проте нинішній скандал ставить під серйозний сумнів можливість для Роналду продовжувати міжнародні виступи – особливо поки команду очолює Жорже Жезуш.

За самовільне залишення збірної КріРо ще й загрожує штраф, адже це є порушенням правил ФІФА.