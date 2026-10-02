Поклонники КриРо нашли способ выразить свой протест руководству португальского футбола, отписавшись от страницы национальной сборной, сообщает 24 Канал.

"Эффект Криштиану"

Клубы, за которые выступал Криштиану Роналду, ранее ощущали положительные последствия перехода португальца для своих социальных сетей. "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Аль-Наср" существенно увеличили свою базу подписчиков, как только Криштиану был представлен в качестве их игрока.

И это неудивительно – ведь именно Криштиану является самым популярным пользователем инстаграма в истории. На его странице сейчас рекордное количество подписчиков – 679 миллионов.

Португалия лишилась поддержки в интернете

Стоило Роналду поссориться с руководством португальского футбола, как инстаграм-аккаунт сборной подвергся массовому оттоку подписчиков.

Если до скандала с КриРо за страницей следили более 25 миллионов пользователей, то после того, как СМИ написали об уходе футболиста из расположения команды, эта цифра сократилась до 23,7 миллиона.

Подлила масла в огонь сестра Роналду Элма, которая отреагировала на уменьшение количества подписчиков сборной словами "Что посеешь – то и пожнешь".

Роналду и сборная: game over?

Криштиану не завершил карьеру после чемпионата мира, поскольку мечтает забить 1000 голов – а сборная дает ему дополнительную возможность оформить это достижение.

Однако нынешний скандал ставит под серьезное сомнение возможность для Роналду продолжать международные выступления – особенно пока команду возглавляет Жорже Жезуш.

За самовольное покидание сборной КриРо еще и грозит штраф, потому что это является нарушением правил ФИФА.