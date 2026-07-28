Проект создается студией UR Marv Studios, которой Роналду руководит совместно с известным продюсером Мэттью Воном. В основу сюжета легла оригинальная идея футбольного агента Даррена Дейна, сообщает издание The Sun.

О чем создает сериал, который Роналду создает и в котором снимается

Сериал расскажет вымышленную историю о футбольном агенте по имени Стэнли Далтон. Главную роль в картине исполнит звезда сериалов "Миллиарды", "Родина" и "Братья из оружия" Дэмиен Льюис.

Кроме Роналду, лично появившегося в кадре, в актерский состав привлекли экснападника Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри, а также британского рэпера Дэйва.

Съемки телепроекта уже стартовали в Лондоне. По жанру это будет драма с комедийными элементами. Эксперты уже сравнивают будущую новинку с бразильским сериалом "Плей-офф" от канала Globo, где главную роль сыграл Кауан Рэймонд.

Инсайдеры прогнозируют серьезную борьбу между мировыми стриминговыми платформами за права на трансляцию. Отмечается, что после ЧМ-2026 интерес к британскому футболу, особенно в США, резко возрос, а также благодаря успеху таких сериалов, как "Тед Лассо". Звездный состав "Day 1s" сразу обеспечил сериалу статус одного из самых престижных и ожидаемых будущих релизов.

Недавно Роналду принял участие в чемпионате мира 2026 года, где вместе со сборной Португалии дошел до 1/8 финала. На этой стадии португальцы минимально уступили будущим чемпионам мира, сборной Испании, со счетом 0:1, пропустив решающий мяч в компенсированное время. Для 41-летнего капитана этот Мундиаль стал шестым в карьере и, по его словам, последним. В пяти матчах турнира Роналду забил три гола.