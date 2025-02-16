Летящий Криштиану и расстроенный Буффон: подборка десяти лучших голов в карьере Роналду

Криштиану Роналду навсегда вписал свое имя в историю мирового футбола. За спиной легендарного португальца немалое количество трофеев и индивидуальных наград.

Криштиану Роналду забил 924 гола и продолжает приближаться к заветной отметке – 1000. 24 канал предлагает Вам вспомнить десятку лучших забитых мячей фантастического "Эль Бичо".

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Топ-10 голов Криштиану Роналду

Криштиану Роналду за свою долгую карьеру выступал во многих чемпионатах. В послужном списке 40-летнего форварда такие клубы, как Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус и Аль-Наср.

В каждой из команд Роналду забил немалое количество голов. Криштиану отличался с левой и правой ноги, головой, выполнял фантастические штрафные и дальние удары, а также в падении ножницам.

Десятое место занимает гол Криштиану Роналду в ворота Сампдории в 17-м туре Серии А сезона-2019/2020. Португалец в конце первого тайма отметился победным забитым мячом, выпрыгнув на высоту 2 метра 56 сантиметров.

Гол Роналду в ворота Сампдории: смотрите видео

На девятой позиции расположился гол Криштиану Роналду в ворота Тоттенхэма в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Звездный португалец исполнил фантастический удар с дальней дистанции.

Гол Криштиану в ворота Тоттенхэма: смотрите видео

Криштиану Роналду в начале карьеры отличался великолепными ударами со штрафных. Поэтому восьмая строчка досталась эффектному взятию ворот Портсмута в 2008 году, которое выполнил юный тогда португальский нападающий.

Гол Роналду в ворота Портсмута: смотрите видео

Седьмое место занимает победный мяч Криштиану Роналду в ворота Эмполи. Португальский форвард роскошным дальним ударом добыл важные три очка для Ювентуса в 10-м туре Серии А сезона-2018/2019.

Забитый мяч Криштиану в ворота Эмполи: смотрите видео

Шестую строчку занимает гол Криштиану Роналду в ворота Валенсии в 2014 году. Португалец после прострела от Анхеля Ди Марии эффектно переправил мяч пяткой в ворота "летучих мышей".

Гол Роналду в ворота Валенсии: смотрите видео

Пятерку лучших голов легендарного португальца открывает взятие ворот Порту. Тогда Манчестер Юнайтед пересекся в четвертьфинале Лиги чемпионов-2008/2009 с "драконами".

Криштиану Роналду мощным ударом с сорока метров отметился в воротах Порту. За этот гол португальский нападающий в итоге получил премию Ференца Пушкаша.

Гол Криштиану Роналду в ворота Порту:

Четвертую позицию занимает гол Криштиану Роналду в ворота Осасуны в 2012 году. Португальский нападающий великолепным ударом с дальней дистанции попал в девятку и записал в свой актив еще один эффектный забитый мяч.

Забитый мяч Роналду в ворота Осасуны: смотрите видео

Бронза десятки лучших голов Криштиану Роналду досталась роскошному взятию ворот итальянской Ромы в 1/8 Лиги чемпионов-2015/2016. Португалец в мастерски убрал защитника волков и попал в девятку – без шансов для голкипера.

Гол Криштиану в ворота Ромы: смотрите видео

Второе место занимает гол Криштиану Роналду в ворота извечного соперника Барселоны в "Эль-Класико" в рамках Суперкубка Испании-2012. Звездный португалец эффектно разобрался с Жераром Пике и уверенно переиграл Виктора Вальдеса.

Гол Роналду в ворота Барселоны: смотрите видео

Первое место досталось забитому мячу Криштиану Роналду в ворота легендарного Буффона в четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/2018. Португалец непревзойденным ударом в падении через себя не оставил шансов итальянскому голкиперу.

Гол Криштиану Роналду в ворота Ювентуса: смотрите видео

Напомним, что сейчас Криштиану Роналду выступает в Аль-Насре. В текущей кампании легендарный португалец провел 27 матчей за саудовский клуб, оформив 24 гола и четыре результативные передачи.