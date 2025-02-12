40-летний нападающий Аль-Насра определенную часть голов забил с пенальти. Ведь во всех клубах Криштиану был главным исполнителем ударов с 11-метровой отметки.
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Лучшие исполнители пенальти
Футбольный портал Score 90 опубликовал список футболистов, которые больше всего реализовали пенальти в истории футбола. Криштиану Роналду занимает почетное первое место – 172 гола, сообщает 24 канал.
Второе место в рейтинге занял легендарный защитник Барселоны Рональд Куман. Голландец за свою карьеру забил 111 голов с пенальти. Завершает первую тройку Лионель Месси – 109 реализованных 11-метровых ударов.
Также в топ-5 попали знаменитые представители итальянской Серии А, а именно Роберто Баджо – 100 забитых голов с пенальти и Франческо Тотти – 86.
Рейтинг лучших пенальтистов в истории футбола / Фото Score 90
Отметим, что Криштиану Роналду и Лионель Месси могут улучшить свои показатели. Поскольку они единственные из списка, кто продолжает играть в футбол.
Легендарный португалец успешно выступает в саудовском Аль-Насри. Тогда как аргентинец зажигает на североамериканском континенте в МЛС.