40-летний нападающий Аль-Насра определенную часть голов забил с пенальти. Ведь во всех клубах Криштиану был главным исполнителем ударов с 11-метровой отметки.

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Лучшие исполнители пенальти

Футбольный портал Score 90 опубликовал список футболистов, которые больше всего реализовали пенальти в истории футбола. Криштиану Роналду занимает почетное первое место – 172 гола, сообщает 24 канал.

Второе место в рейтинге занял легендарный защитник Барселоны Рональд Куман. Голландец за свою карьеру забил 111 голов с пенальти. Завершает первую тройку Лионель Месси – 109 реализованных 11-метровых ударов.

Также в топ-5 попали знаменитые представители итальянской Серии А, а именно Роберто Баджо – 100 забитых голов с пенальти и Франческо Тотти – 86.

Рейтинг лучших пенальтистов в истории футбола / Фото Score 90

Отметим, что Криштиану Роналду и Лионель Месси могут улучшить свои показатели. Поскольку они единственные из списка, кто продолжает играть в футбол.

Легендарный португалец успешно выступает в саудовском Аль-Насри. Тогда как аргентинец зажигает на североамериканском континенте в МЛС.