40-летний нападающий успешно выступает в саудовском клубе. Поэтому "Эль Бичо" решил остаться в нынешней команде, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Николу Скиру.
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Роналду остается в Аль-Насри
Несмотря на слухи о возможном трансфере в Аль-Хиляль и возвращении в Европу Криштиану Роналду определился с будущим клубом. Легендарный португалец подпишет новый контракт с Аль-Насром.
Роналду пролонгирует соглашение с саудовским коллективом сроком на один год. Другие детали контракта Криштиану с Аль-Насром пока неизвестны.
К слову. Криштиану Роналду присоединился к Аль-Насра на правах свободного агента в 2022 году. Зарплата фантастического португальца по текущему контракту составляет 200 миллионов евро в год.
В текущей кампании Криштиану Роналду сыграл в 26 матчах в официальных турнирах. На счету "Эль Бичо" 24 забитых мяча и 4 результативные передачи.