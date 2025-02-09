40-річний нападник успішно виступає в саудівському клубі. Тому "Ель Бічо" вирішив залишитись у нинішній команді, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ніколу Скіру.

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Роналду залишається в Аль-Насрі

Попри чутки щодо можливого трансферу в Аль-Хіляль та повернення в Європу, Кріштіану Роналду визначився з майбутнім клубом. Легендарний португалець підпише новий контракт з Аль-Насром.

Роналду пролонгує угоду з саудівським колективом терміном на один рік. Інші деталі контракту Кріштіану з Аль-Насром наразі невідомі.

До слова. Кріштіану Роналду приєднався до Аль-Насра на правах вільного агента у 2022 році. Зарплата фантастичного португальця за поточним контрактом складає 200 мільйонів євро на рік.

У поточній кампанії Кріштіану Роналду зіграв у 26 матчах в офіційних турнірах. На рахунку "Ель Бічо" 24 забитих м'ячі та 4 результативні передачі.