Завершит ли Роналду карьеру после ЧМ-2026: что сказали футболист и его сестра

Сборная Португалии продолжает выступления на чемпионате мира-2026, а главной звездой команды по-прежнему остается Криштиану Роналду. В то же время все активнее обсуждается вопрос о возможном завершении его карьеры.

По информации Marca, нападающий сборной Португалии может завершить выступления на международном уровне после окончания чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила сестра футболиста Катя Авейру.

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Завершает ли Роналду свою карьеру?

По ее словам, чемпионат мира станет для Роналду "последним танцем" в футболке национальной команды.

Наслаждайтесь его игрой, пока это продолжается. Это скоро закончится. Информация, которую я получила из надежного источника… это его последний танец,

– сказала Авейру.

Как пишет A Bola, при этом сам Роналду не стал подтверждать информацию о завершении выступлений за сборную. После матча португалец заявил, что примет окончательное решение только после завершения чемпионата мира и после разговора с семьей.

Будущее Криштиану сейчас неважно. После турнира я поговорю со своей семьей и уже тогда спокойно приму решение. Сейчас не время для этого – нужно насладиться сегодняшним днем,

– сказал Роналду.

Также футболист добавил: "Я не принимаю опрометчивых решений. Я решу после турнира, а не сейчас".

С кем дальше встретится Португалия на ЧМ-2026?

Сборная Португалии одержала победу над Хорватией со счетом 2:1 в матче 1/16 финала. В 1/8 финала португальцы сыграют против сборной Испании. Поединок запланирован на 6 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.