За інформацією Marca, форвард португальської збірної може припинити виступи на міжнародному рівні після завершення Мундіалю 2026 року. Про це повідомила сестра футболіста Катя Авейру.

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Чи завершує Роналду свою кар'єру?

За її словами, Мундіаль стане для Роналду "останнім танцем" у футболці національної команди.

Насолоджуйтеся його грою, поки це триває. Це скоро закінчиться. Інформація, яку я маю з надійного джерела… це його останній танець,

– сказала Авейру.

Як пише A Bola, водночас сам Роналду не став підтверджувати інформацію про завершення виступів за збірну. Після матчу португалець заявив, що ухвалить остаточне рішення лише після завершення чемпіонату світу та після розмови з родиною.

Майбутнє Кріштіану зараз неважливе. Після турніру я поговорю зі своєю сім'єю і вже тоді спокійно ухвалю рішення. Зараз не час для цього – потрібно насолодитися сьогоднішнім днем,

– сказав Роналду.

Також футболіст додав: "Я не ухвалюю необачних рішень. Я вирішу після турніру, не зараз".

З ким далі зустрінеться Португалія на ЧС-2026?

Збірна Португалії здобула перемогу над Хорватією з рахунком 2:1 у матчі 1/16 фіналу. У 1/8 фіналу португальці зіграють проти збірної Іспанії. Поєдинок запланований на 6 липня, початок о 22:00 за київським часом.