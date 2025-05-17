Кристал Пэлас одолел Манчестер Сити и впервые в истории клуба завоевал Кубок Англии

В субботу, 17 мая. состоялся финал Кубка Англии сезона-2024/2025. В решающем матче турнира Кристал Пэлас сыграл против Манчестер Сити.

Кристал Пэлас – Манчестер Сити 1:0

Голы: Эзе, 16

Манчестер Сити имел шанс спасти провальный сезон, получив хотя бы Кубок Англии. Зато Кристал Пэлас получил возможность завоевать желанный трофей впервые в истории клуба, сообщает 24 канал.

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"Орлы" удержали победу

Манчестер Сити с первых минут матча навязал Кристал Пэлас свою игру. Лондонцы не прочь были играть по сценарию команды Пепа Гвардиолы, находясь долгое время в защите.

"Горожане" полностью доминировали над соперником на протяжении всего матча. Однако "орлы" нашли свою возможность. Эберече Эзе на 16-й минуте открыл счет в игре, приблизив лондонцев к заветному трофею.

На 36-й минуте матча Манчестер Сити имел возможность сравнять счет. Омар Мармуш пробивал пенальти, но вратарь Кристал Пэлас Дин Хендерсон парировал удар египетского нападающего.

В середине второго тайма Кристал Пэлас удвоил преимущество. Однако гол "орлов" был отменен из-за офсайда после проверки видеосистемой VAR.

Больше голов команды не забивали. В итоге Кристал Пэлас минимально обыграли Манчестер Сити и стал обладателем Кубка Англии сезона-2024/2025, порадовав своих болельщиков.