Повторение Евро-2020: футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание в матче против Украины

Во время товарищеского матча между сборными Дания и Украины произошел тревожный инцидент с участием Кристиана Эриксена. Датский полузащитник внезапно потерял сознание прямо на поле, из-за чего игра была немедленно приостановлена.

Впоследствии футболист пришел в себя и самостоятельно покинул газон, однако матч решили досрочно завершить. Об этом стало известно из трансляции матча.

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Что известно об инциденте?

Во время товарищеского поединка между сборными Дании и Украины серьезное беспокойство вызвало состояние здоровья Кристиана Эриксена.

По сообщениям, футболист внезапно упал на газон и потерял сознание, после чего на поле срочно выбежали медики. Игра была немедленно приостановлена. На момент остановки встречи счет составлял 2:1 в пользу Дании.

Эриксен потерял сознание во время матча / Фото из открытых источников

После оказания помощи Эриксен пришел в себя и смог самостоятельно покинуть поле. Позже представители датской сборной сообщили, что футболист находится в сознании. Несмотря на это, организаторы приняли решение не продолжать матч, а досрочно его завершить.

Инцидент вызвал значительный резонанс среди болельщиков, ведь здоровье Эриксена уже становилось предметом беспокойства в футбольном мире. Во время чемпионата Европы 2020 года датский хавбек пережил остановку сердца прямо во время матча.

Сейчас официальных подробностей о причинах нового инцидента не обнародовано. Болельщики и футбольное сообщество ожидают дополнительную информацию о состоянии одного из самых известных футболистов Дании.

Что известно об остановке сердца Эриксена в 2020 году?

12 июня 2020 года во время матча группового этапа чемпионата Европы между Данией и Финляндией футболист внезапно упал на газон в конце первого тайма и потерял сознание. Медики немедленно выбежали на поле и начали реанимационные мероприятия прямо во время матча.

Игроки датской сборной окружили футболиста и закрыли его от камер. Защитник Дании Симон Кьер и вратарь Каспер Шмейхель поддерживали жену Эриксена пока ему оказывали помощь на поле.

Впоследствии стало известно, что у игрока произошла остановка сердца. Эриксена госпитализировали в стабильном состоянии, а позже врачам удалось полностью спасти его жизнь.

После нескольких месяцев реабилитации футболист вернулся к профессиональному спорту и продолжил карьеру с имплантированным кардиовертером-дефибриллятором, который контролирует сердечный ритм и способен предотвращать опасные для жизни состояния.