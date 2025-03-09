В субботу, 8 марта, состоялся матч Лиги профессионального развития U-18 между командами Чарльтон и Уотфорд. В составе гостей играл Кристиан Шевченко, пишет 24 Канал.

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Результативная игра сына Шевченко

Поединок в Лондоне завершился победой "шершней" – 2:0. Счет во встрече открыл Кристиан Шевченко, сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. А окончательную точку в поединке поставил Джаэл Норвилл.

Кристиан Шевченко отметился голом / фото Уотфорда

Напомним, что в марте 2024 года Кристиан Шевченко получил украинский паспорт. В составе юношеской сборной Украины U-19 он сыграл 11 матчей и принял участие в Евро-2024. Тогда команда Дмитрия Михайленко сумела дойти до полуфинала и завоевать путевку на чемпионат мира. Кристиан отметился ассистом за "сине-желтых" в матче квалификации Евро-2025 против Казахстана (1:2).

В составе Уотфорда Шевченко-младший выступает с марта 2023 года. Его контракт с "шершнями" действует до 30 июня 2025 года.