Теперь в Украине без Джихада: Кривбасс продал своего лидера в чемпионат Ливии

Бизимана решил покинуть Украину после полутора сезона в УПЛ. Игрок помог Кривбассу выиграть медали чемпионата и квалифицироваться в Лигу Европы.

Зимнее трансферное окно в Украине близко к закрытию. Команды УПЛ продолжают не только подписывать новичков, а и терять своих игроков.

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Минус лидер Кривбасса

Этой зимой Кривбасс уже успел попрощаться с Тимуром Стецковым, Жаном По и Александром Драмбаевым. Теперь же криворожский клуб покинул один из лидеров Джихад Бизимана, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

Я буду скучать по каждому из вас. Спасибо за поддержку и прекрасные воспоминания. Желаю команде успехов в дальнейшем. Работать с таким компетентным и преданным своему делу персоналом и игроками было абсолютным удовольствием. Большое спасибо, Кривбасс. Мы – сила,

– написал полузащитник.

Новым клубом 28-летнего игрока станет Аль-Ахли из чемпионата Ливии. Как отмечается на портале Transfermarkt, Кривбасс заработал на этом трансфере около 300 тысяч евро.

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Джихад перебрался в криворожский клуб летом 2023 года на правах свободного агента. За эти полтора сезона он провел 49 матчей, записав на свой счет два гола и один ассист.

В прошлом сезоне Бизимана помог Кривбассу выиграть бронзовые медали УПЛ и выйти в еврокубки. В текущем же криворожане занимают четвертое место после 17-ти туров. Также на счету Джихада 45 матчей и три гола за сборную Руанды.