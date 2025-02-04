Украинские клубы завершают зимнее трансферное окно, усиливая составы перед второй частью УПЛ. Одной из самых спокойных команд на рынке был Кривбасс.

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Первый венесуэлец в Кривбассе

Криворожане попрощались с Тимуром Стецковым, Жаном По и Александром Драмбаевым. Теперь же Кривбасс оформил первый трансфер "на вход", сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт клуба.

Новичком "красно-белых" стал 23-летний вингер Глейкер Мендоза. Венесуэлец перебрался в Кривой Рог на правах аренды из клуба Ангостура до конца 2025 года.

Преимуществом Мендозы является его универсальность, ведь футболист может сыграть на обоих флангах атаки и в центре нападения. В Кривбассе Глейкер будет играть под 28 номером.

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Портал Transfermarkt оценивает вингера в 450 тысяч евро. Игрок является воспитанником Ангостуры, но прошлый год провел в Депортиво Тачира. С ней он стал чемпионом Венесуэлы, оформив 3 гола и 4 ассиста в 28-ми матчах.

Также в январе 2025-го Мендоза дебютировал за национальную сборную своей страны. Напомним, что Кривбасс ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в УПЛ, отставая от Шахтера на два балла.