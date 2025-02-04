Українські клуби завершують зимове трансферне вікно, підсилюючи склади перед другою частиною УПЛ. Однією із найбільш спокійних команд на ринку був Кривбас.

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Перший венесуелець в Кривбасі

Криворіжці попрощались із Тимуром Стецьковим, Жаном По та Олександром Драмбаєвим. Тепер же Кривбас оформив перший трансфер "на вхід", повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

Новачком "червоно-білих" став 23-річний вінгер Глейкер Мендоза. Венесуелець перебрався у Кривий Ріг на правах оренди з клубу Ангостура до кінця 2025 року.

Перевагою Мендози є його універсальність, адже футболіст може зіграти на обох флангах атаки та у центрі нападу. У Кривбасі Глейкер гратиме під 28 номером.

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Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 450 тисяч євро. Гравець є вихованцем Ангостури, але минулий рік провів у Депортиво Тачіра. Із нею він став чемпіоном Венесуели, оформивши 3 голи та 4 асисти у 28-ми матчах.

Також у січні 2025-го Мендоза дебютував за національну збірну своєї країни. Нагадаємо, що Кривбас пішов на зимову паузу на четвертому місці в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на два бали.