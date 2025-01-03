Колишній футболіст криворізького Кривбасу Сергій Сторожев помер у віці 44 років. Про це повідомила пресслужбі клубу, пише 24 Канал.

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Зупинилося серце воїна

Сергій Сторожев народився 9 липня 1980 року. З дитинства займався футболом у школі Кривбас-84. У 18 років підписав перший професійний контракт з рідним клубом.

За головну команду Сергій зіграв лише один матч у Вищій лізі. Тоді за підсумком сезону-1998/99 Кривбас здобув бронзові медалі чемпіонату України.

Нападник переважно грав за Кривбас-2 у Другій лізі. На його рахунку 13 голів у 55 поєдинках. Згодом виступав за команди Сокіл Золочів, сумський Фрунзенець-Ліга-99. Завершував футбольну кар'єру у Гірнику з Кривого Рогу.

Після початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Збройних сил України. Майже три роки перебував на передовій. На фронті у Сергія загострилося хронічне захворювання, через що він потрапив до лікарні. В останні дні 2024 року серце захисника України не витримало.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Сторожева. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!