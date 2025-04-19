16-летняя украинская гимнастка завоевала "серебро" на этапе Кубка мира в Баку

В Баку, Азербайджан, состоялся этап Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье. Участие в соревнованиях приняла Таисия Онофрийчук.

16-летняя украинка завоевала медаль на соревнованиях. Таисия Онофрийчук получила "серебро" по художественной гимнастике, сообщает 24 канал.

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Как выступила Онофрийчук

Таисия Онофрийчук по сумме всех упражнений набрала 113,250 баллов. Первое место заняла итальянская спортсменка Софии Раффаэли с разницей в 0,150 баллов. Бронзовую медаль завоевала Стиляна Николова, которая представляет Болгарию.

Интересно, что для Онофрийчук "серебро" соревнований стало второй медалью для гимнастки в рамках Кубка мира.

Таисия Онофрийчук отобралась в четыре отдельных финала КС по художественной гимнастике. Украинка примет участие в соревнованиях с обручем и булавами, с мячом и лентой.

Финалы турнира с отдельными снарядами состоятся в воскресенье 20 апреля.