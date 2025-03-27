Бывший чемпион мира сравнил легендарного Формана с Усиком

Ценители всех видов спорта любят сравнивать звезд разных эпох. В стороне не остается, конечно же, и бокс.

Накануне произошло печальное событие, из-за которого эти разговоры снова активизировались. Умер легендарный Джордж Форман, после чего многие эксперты вспоминали его и сравнивали с современными боксерами.

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Фроч отдал должное уровню Формана

Мнением относительно уровня "Большого Джорджа" поделился, в частности, бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч. Он считает, что американец доминировал бы в нынешнем хевивейте и не имел бы конкуренции, хотя и отметил величие Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Я не думаю, что Усик смог бы победить, потому что он недостаточно большой. Он фантастический боец и особый талант. Он, как Холифилд, пришел из крузеров и, пожалуй, доминировал даже больше, чем Эвандер, потому что он побил дважды Фьюри и дважды Джошуа.

Но если бы Джордж Форман был в этой эре супертяжеловесов, вы могли бы забыть обо всех остальных. Он бы разбил их на куски. Они не смогли бы с ним жить. По моему мнению, никто не смог бы с ним тягаться. Я думаю, Тайсон Фьюри дал бы ему бой, потому что он явно такого же размера. Но я считаю, Форман бы его в конце концов одолел", – сказал Фроч.

Справка. Джордж Форман уже в 19 лет стал олимпийским чемпионом Игр-1968 в Мехико. Он до сих пор остается самым возрастным чемпионом мира в хевивейте (45 лет и 299 дней). Всего на профессиональном уровне американец провел 81 бой, в которых одержал 76 побед.

Напомним, что сердце Джорджа Формана остановилось 21 марта. Он умер в больнице в Хьюстоне, официальную причину смерти не назвали.