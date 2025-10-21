Спортивные эксперты и болельщики любят создавать различные рейтинги по лучшим игрокам, тренерам или командам, после чего живо дискутируют. Однако есть темы, где мнения подавляющего большинства совпадают.

В частности, в Украине почти все считают, что лучшим наставником в истории нашей страны был Валерий Лобановский. Своим мнением по этому поводу поделился бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport-express.

Читайте также Сенсация века: сельский клуб стал чемпионом Швеции и сыграет в Лиге чемпионов

Кого Леоненко назвал лучшим украинским тренером?

Эпатажный экс-футболист не согласен с таким тезисом. Он объяснил, почему не считает Валерия Васильевича номером один.

Вот тут уже сложно. Мне не интересны те, кто выигрывал, мне интересны те, кто воспитывал футболистов. Все называют первым Лобановского, но я бы так не сказал. Ему привозили лучших игроков со всей страны, которые просто на классе могли обыгрывать любые команды,

– считает Леоненко.

Также Виктор Леоненко составил свой топ-3. В нем Валерий Лобановский оказался на третьей строчке.

"На первое место поставлю Маслова. Второе отдам Базилевичу, он серьезный специалист и порядочный человек. Третьим пусть будет Лобановский. Я бы назвал Луческу, но он румын", – отметил эксперт.

К слову. Из вышеупомянутой тройки Виктор Леоненко играл под руководством двух тренеров. С Лобановским он пересекался в Динамо, а с Базилевичем – в сборной Украины.

Напомним, что накануне Евгений Коноплянка назвал лучшего действующего тренера в Украине. Он выделил своего бывшего партнера по команде и сборной.

Что известно о тренере, который возглавил рейтинг Леоненка?