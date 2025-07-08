Гибель Диогу Жоты: испанская полиция рассказала новые детали трагического ДТП

Утром 3 июля футбольный мир всколыхнула трагическая весть. В жутком ДТП погиб Диогу Жота и его брат.

Испанская полиция установила новые детали гибели Диогу Жоты. Правоохранители установили, кто из погибших был за рулем автомобиля, пишет 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

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Новые детали аварии

Испанская полиция заявила, что все имеющиеся на данный момент доказательства свидетельствуют, что за рулем автомобиля находился именно Жота.

Правоохранители также считают, что машина двигалась с существенным превышением разрешенной скорости на автомагистрали. Авария произошла в 00:30 по местному времени в четверг на трассе A-52, в муниципалитете Сернадилья, провинция Самора.

В заявлении Гражданской гвардии Саморы уточняется, что продолжается анализ, в частности, следов шин. Полный отчет еще готовится и после завершения будет передан в суд Пуэбла-де-Санабрия.

Интересно. Ливерпуль принял решение пожизненно закрепить за Диогу Жотой 20-й номер. Таким образом в клубе решили почтить память о погибшем футболисте.

Напомним, что в Ливерпуль Диогу Жота перешел в 2020 году. За это время он отыграл 182 матча, оформив 65 голов и 26 ассистов.