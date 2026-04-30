Чемпионки, которые стали на защиту границы: 6 звездных сестер-спортсменок в рядах ГПСУ

30 апреля, в День пограничника, рассказываем истории украинок, которые защищают государство не только на спортивных аренах. Среди них – сестры-чемпионки по биатлону, синхронному плаванию и борьбе.

Украинский спорт давно стал частью большой государственной службы, а немало титулованных атлеток совместили международные медали со службой в Государственной пограничной службе Украины. Их истории – пример того, как чемпионки могут одновременно бороться за награды, престиж страны и безопасность государства, передает 24 Канал.

Как биатлонистки Меркушины стали пограничницами?

Анастасия Меркушина – одна из самых известных украинских биатлонисток, участница Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и чемпионка Европы. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году она официально присоединилась в ряды пограничников, получив звание старшего лейтенанта, сообщал сайт ГПСУ.

Ее фраза о том, что "пришло время сменить биатлонную винтовку на автомат", стала символической для украинского спорта в военное время.

Украина теперь является границей между миром и войной. А я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины. Слава Украине,

– заявила Меркушина.



Сестры Анастасия и Александра Меркушины/ Фото из инстаграма биатлонисток

Александра Меркушина, младшая сестра Анастасии, является одной из главных надежд украинского биатлона нового поколения. Она также представляет спортивную систему пограничников. В этом сезоне Александра заявила о себе на этапах Кубка мира и дебютировала на Олимпийских играх, заняв высокое 17 место в индивидуальной гонке.

Пловчихи-синхронистки Алексиивы в ГПСУ

Марина и Владислава Алексиивы – легенды украинского артистического плавания, многократные чемпионки Европы, призеры чемпионатов мира и обладательницы бронзовых наград Олимпийских игр-2020 в Токио.



Марина и Владислава Алексиивы/ Фото из открытых источников

Харьковские близняшки стали символами украинского синхронного плавания, а также представляют спортивную команду ГПСУ. В 2024 году пограничная служба официально отмечала их медали на чемпионате мира в Дохе, где сестры завоевали серебро в составе сборной Украины.

Благодаря многолетним успехам Алексиивы не только формировали имидж Украины в мировом спорте, но и стали частью системы пограничного спорта, где служба сочетается с международными стартами.

Сестры Винник объединили борьбу со службой

Соломия и Мария Винник – одни из самых ярких представительниц женской борьбы Украины. Обе сестры выступают за спортивную команду ГПСУ и уже успели громко заявить о себе на международном уровне.

В сентябре 2025 года Мария Винник стала вице-чемпионкой мира по вольной борьбе – в поединке за золото проиграла чемпионке Азии Сакуре Ониши. А уже через полгода спортсменка стала чемпионкой Европы.

Для Винник это была дебютная награда на континентальном первенстве, и на пути к ней девушка победила, в частности, представительниц стран-агрессорок, сообщает "Чемпион".



Мария и Соломия Винник/ Фото МВД

Соломия Винник недавно стала бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов.

Сестры входят в число самых перспективных борцов страны, а их успехи стали еще одним доказательством того, что ГПСУ – это не только об охране границ, но и о воспитании чемпионов.