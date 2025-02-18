Харлан призналась, кто для нее является кумиром в спорте

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан является настоящей легендой и примером для невероятного количества юных спортсменов. Несмотря на свои достижения, она заявила, что и сама до сих пор имеет спортивного кумира.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию рассказала, кто для нее является примером в мировом спорте. Она выделила свою коллегу по цеху Мариэль Загунис, сообщает 24 Канал со ссылкой на АСЖУ.

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До сих пор является примером

Уроженка Николаева заявила, что американская саблистка ее вдохновляла и продолжает это делать не только из-за спортивных достижений. Также важным является поведение вне соревновательной дорожки.

У меня были и есть кумиры. Это Мариэль Загунис, олимпийская чемпионка. Хотя она уже не фехтует с Олимпиады в Токио. Она для меня до сих пор является примером, именно как должен спортсмен себя вести, как должен работать для того, чтобы быть реально великим,

– сказала Харлан.

Справка. Мариэль Загунис является двукратной олимпийской чемпионкой в индивидуальной сабле и дважды выигрывала "бронзу" на Олимпиадах в командных соревнованиях. Также она является 4-кратной чемпионкой мира.

Напомним, на Олимпийских играх-2024 Ольга Харлан завоевала "золото" в командном турнире по фехтованию на саблях и "бронзу" в индивидуальном. В декабре она впервые вернулась к соревнованиям, но на Гран-при в Орлеане не смогла попасть на подиум.