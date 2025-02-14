В начале 2025 года стало известно, что Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на смену гражданства. Резонансное решение титулованного спортсмена прокомментировала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, пишет 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию спортивных журналистов Украины.

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Что сказала Харлан о Ковтуне

Прославленная украинская спортсменка не смогла назвать Ковтуна предателем. По мнению Харлан, 21-летний гимнаст сделал свой выбор, за который ему придется в дальнейшем отвечать.

"Я воспринимаю так, что это его дело. Знаете, я не из тех людей, кто будет говорить, кому и что делать. Если вы спросите меня, сделала бы я так? Нет, я бы так не сделала. Именно сейчас я бы так не сделала. Но это его право.

И называть его предателем я не буду. Как и говорить, что ему надо было делать, а что не надо, я не могу. Это его жизнь. Мне так предлагало, я не захотела. Каждый выбирает свой путь, свою жизнь. Ему отвечать на вопросы, ему отвечать за свои поступки. Посмотрим, как оно будет", – сказала Харлан.

Отметим, что информацию о смене гражданства обнародовал тренер сборной Хорватии по спортивной гимнастике Владимир Мадаревич. Сам Ковтун и его тренер Горбачева до сих пор публично не комментировали свое решение.

Известно, что из-за отказа от украинского паспорта Ковтун пропустит 2025-й соревновательный год. Гимнаст сможет дебютировать за сборную Хорватии на официальных турнирах только в следующем году.