На початку 2025 року стало відомо, що Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на зміну громадянства. Резонансне рішення титулованого спортсмена прокоментувала дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, пише 24 Канал з посиланням на Асоціацію спортивних журналістів України.

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Що сказала Харлан про Ковтуна

Прославлена українська спортсменка не змогла назвати Ковтуна зрадником. На думку Харлан, 21-річний гімнаст зробив свій вибір, за який йому доведеться надалі відповідати.

"Я сприймаю так, що це його справа. Знаєте, я не з тих людей, хто буде казати, кому і що робити. Якщо ви спитаєте мене, чи зробила б я так? Ні, я б так не зробила. Саме зараз я б так не зробила. Але це його право.

І називати його зрадником я не буду. Як і казати, що йому треба було робити, а що не треба, я не можу. Це його життя. Мені так пропонувало, я не захотіла. Кожен вибирає свій шлях, своє життя. Йому відповідати на запитання, йому відповідати за свої вчинки. Подивимося, як воно буде", – сказала Харлан.

Зазначимо, що інформацію про зміну громадянства оприлюднив тренер збірної Хорватії зі спортивної гімнастики Владімір Мадаревич. Сам Ковтун та його тренерка Горбачова досі публічно не коментували своє рішення.

Відомо, що через відмову від українського паспорта Ковтун пропустить 2025-й змагальний рік. Гімнаст зможе дебютувати за збірну Хорватії на офіційних турнірах лише наступного року.