Экс-чемпион мира назвал боксера, который одолеет Усика

Бывший чемпион мира Лоуренс Околи назвал боксера, который может победить Александра Усика. Он отметил одного из его бывших соперников.

В последних двух боях Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри. В обоих противостояниях судьи отдали предпочтение украинскому боксеру.

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Кто может победить Усика

Околи считает, что всегда, когда он говорит, что украинец проигрывает – он всегда выигрывает, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Так было много раз, после первого поединка с Джошуа, Фьюри... Если на Александра не повлияет его возраст, то он должен быть фаворитом, но вот эта версия Дюбуа способна выйти и победить Усика,

– сказал Лоуренс.

Справка. Даниэль Дюбуа должен был 22 февраля защитить титул в бою против Джозефа Паркера, однако противостояние не состоялось из-за болезни британца.

Напомним, что Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа, однако переговоры о поединке еще продолжаются.