В останніх двох боях Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі. В обох протистояннях судді віддали перевагу українському боксеру.

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Хто може перемогти Усика

Околі вважає, що завжди, коли він каже, що українець програє – він завжди виграє, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.

Так було багато разів, після першого поєдинку з Джошуа, Ф'юрі... Якщо на Олександра не повиливає його вік, то він має бути фаворитом, але ось ця версія Дюбуа здатна вийти й перемогти Усика,

– сказав Лоуренс.

Довідка. Даніель Дюбуа мав 22 лютого захистити титул у бою проти Джозефа Паркера, однак протистояння не відбулося через хворобу британця.

Нагадаємо, що Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф'юрі погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа, однак перемовини щодо поєдинку ще тривають.